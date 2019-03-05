أخبار مصر | الأزهر العالمي للفتوى يطلق حملة إلكترونية لبيان مكانة الأسرة في الإسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر العالمي للفتوى يطلق حملة إلكترونية لبيان مكانة الأسرة في الإسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية يبين من خلالها مكانة الأسرة في الإسلام، وأهمية استقرارها، وأثر ذلك على تماسك المجتمعات.

وتقدم الحملة العديد من النصائح والإرشادات التثقيفية التي تدعم بعض المفاهيم وتصحح بعضها.

يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق الأزهر الشريف لبرنامج التوعية الأسرية الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.