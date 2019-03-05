أخبار مصر | موسى مصطفى موسى يلتقي رئيس حزب مصر الفتاة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى مصطفى موسى يلتقي رئيس حزب مصر الفتاة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، اللواء سامح لطفي رئيس حزب مصر الفتاة الجديد أمس الاثنين بمقر حزب الغد، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية.

وقدم موسى، التهنئة لرئيس حزب مصر الفتاة بمناسبة نجاح المؤتمر السنوي ، وفوزه برئاسة الحزب.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أن وجود ديمقراطية حقيقية في مصر يتطلب وجود أحزاب قوية يكون لها تواجد في الشارع وتعبر عن مطالب الجماهير.

وكشف سامح لطفي عن تنفيذ مقترح مقدم من أمانة شباب مصر الفتاة لتنظيم حملة شعبية للتوعية بالتعديلات الدستورية على مستوى محافظات مصر مشيرا إلى أن الإعلان عن الحملة سيكون أول الأسبوع المقبل.