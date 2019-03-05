أخبار مصر | "سعفان": رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحقق طفرة اقتصادية وتنموية في القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحقق طفرة اقتصادية وتنموية في القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مصر في البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، بتنفيذ برامج متعددة في إطار الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور.

وأضاف أنه "وفي هذا الصدد استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".