أخبار مصر | تعرف على حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، وأن جميع الحيوانات بالحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحديقة تضم 70 تمساحاً تمثل مختلف الأعمار، وتشمل مرحلة الجنين وتماسيح صغيرة وتماسيح كبيرة وكذلك مختلفة في الأطوال تصل إلى نحو 2.5 متر.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جار تطوير حديقة الحيوان، حيث سيتم تحديث البنية التحتية بشكل عام من الطرق والأماكن داخلها، بالإضافة إلى رفع الخطوات من تحسين نظام المطاعم والاستراحات ودورات المياه لكي تليق بالمواطنين، فضلاً عن تطوير مناطق إيواء الحيوانات واستحداث أنواع جديدة لكي تضمها الحديقة