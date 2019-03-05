أخبار مصر | "حلوان للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين وتقيم ندوة للتوعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حلوان للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين وتقيم ندوة للتوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) حفل تكريم لعدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهر فبراير ٢٠١٩، وذلك بحضور المهندس فوزي عبدالعال فرحات رئيس مجلس الإدارة وبعض قيادات الشركة.

وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس إدارة الشركة على أهمية ترشيد إستهلاك الموارد وزيادة الإنتاج والحرص على تحقيق أعلى معدلات أداء وطبقًا لمقاييس الجودة ونقل الخبرات للشباب وإتاحة الفرصة لتوليهم المسئولية، مؤكدًا على تحقيق مبدأ إتاحة الفرص للجميع والشفافية التامة والجدية والالتزام، وشجع رئيس مجلس الإدارة العاملين على بذل المزيد من الجهد واحترام مواعيد العمل لتحقيق منظومة عمل متكاملة تحقق الصالح العام.

كما تم مناقشة المشكلات التي تواجه العاملين واقتراح الحلول بشأنها، وتم الرد على الاستفسارات التي طرحها العاملون بشأن تحقيق أهداف الشركة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات تقدير وهدايا تشجيعية للعاملين المتميزين.

وفي إطار دعم الشركة المستمر لتنفيذ أنشطة تثقيفية وتوعوية للعامليـن قامت الشركة (مصنع 99 الحربي) بتنظيم ندوة توعوية تثقيفية حول "مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات"، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، وذلك بحضـور الدكتورة نبيلة عبـد المقصـــود رئيس المركز القومي للبحـوث والأستاذ الدكتور نبيل عبد المقصود الأستاذ بطب القصر العيني - جامعة القاهرة، حيث تم شرح مخاطر التدخين على الجهاز التنفسي والرئة وجميع أجهزة الجسم، والتعريف بمختلف أنواع المخدرات وآثارها السلبية على الجسم، وكذا أعراض التعاطى وطرق إكتشاف وجود مدمن داخل الأسرة، وطرق العلاج المتاحة، وكيفية توعية الأسرة للمحافظة على أفرادها من الوقوع فى دائرة التعاطي.

وقد لاقت الندوة قبولًا وتفاعلًا من كل الحضور وتم الإجابة على استفسارات العاملين فيما يتعلق بموضوع الندوة.