أخبار مصر | الحكومة تنفي انهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي انهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انهيار جزء من مدرسة الجزائر الابتدائية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانهيار أي مدرسة سواء بمحافظة المنيا أو أي محافظة أخرى، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في تنفيذ مدرسة الجزائر الابتدائية بمحافظة المنيا، تجربة إخلاء للمدرسة و تدريب الطلاب على الخروج الآمن حال وقوع أي كارثة بشرية أو طبيعية، مضيفةً أن الطلاب قاموا بإخبار ذويهم بشأن هذا الأمر ولكن الأهالي فهموا الأمر بشكل خاطئ، مما تسبب في بث الخوف والذعر لدى بعض أولياء الأمور، حيث تدافعوا نحو 3 مدارس وهي ( الجزائر الابتدائية 1، الجزائر الابتدائية 2، الجزائر للتعليم الأساسي)، لإخراج أبنائهم منها وعندما وصلوا وجدوا أن الأمور مستقرة

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).