مصر | "شاهدها في أفلام إباحية".. حفظ التحقيقات في اتهام عاطل لزوجته بـ"الخيانة" بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاهدها في أفلام إباحية".. حفظ التحقيقات في اتهام عاطل لزوجته بـ"الخيانة" بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحفظ التحقيق في واقعة اتهام عاطل لزوجته، بإقامة علاقة غير شرعية مع آخر خلال فترة حبسه، وتصويرها معه، وسقوط التهمة عنها لانقضاء الفترة التي حدثت بها الواقعة.

وكان قد أقدم عاطل على تمزيق جسد زوجته باستخدام سلاح أبيض، بعد مشاهدته لها في أحد الفيديوهات الإباحية بصحبة أصدقائه، بمصر القديمة، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وبداية الواقعة بتلقّي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي بتعدّي عاطل على زوجته بسلاح أبيض "كتر"، حيث قام بتمزيق جسدها بسبب خلافات عائلية بينهما، وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان الواقعة تبيَّن صحة الواقعة، وتم العثور على الزوجة مصابة بإصابات خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى؛ لتلقّي العلاج.



وبعمل التحريات اللازمة تبيَّن أن المتهم، مسجل خطر خرج منذ وقت قصير من السجن بعد قضائه فترة عقوبة الحبس، ويوم الواقعة خرج بصحبة أصدقائه وأثناء جلوسه معهم لمشاهدة أفلام إباحية، فوجئ بظهور زوجته، بطلة أحد الأفلام.



فعاد إلى منزله غاضبًا وقرر مواجهتها بما شاهده، وتحولت المشادّة إلى مشاجرة عنيفة بينهما قام على إثرها بإخراج سلاح أبيض "كتر" وتعدّى عليها محدثا أصابات بالغه في جسدها، وفرّ هاربًا.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.