مصر | "شاهدها في أفلام إباحية".. حفظ التحقيقات في اتهام عاطل لزوجته بـ"الخيانة" بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاهدها في أفلام إباحية".. حفظ التحقيقات في اتهام عاطل لزوجته بـ"الخيانة" بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان قد أقدم عاطل على تمزيق جسد زوجته باستخدام سلاح أبيض، بعد مشاهدته لها في أحد الفيديوهات الإباحية بصحبة أصدقائه، بمصر القديمة، وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وبداية الواقعة بتلقّي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي بتعدّي عاطل على زوجته بسلاح أبيض "كتر"، حيث قام بتمزيق جسدها بسبب خلافات عائلية بينهما، وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان الواقعة تبيَّن صحة الواقعة، وتم العثور على الزوجة مصابة بإصابات خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى؛ لتلقّي العلاج.
وبعمل التحريات اللازمة تبيَّن أن المتهم، مسجل خطر خرج منذ وقت قصير من السجن بعد قضائه فترة عقوبة الحبس، ويوم الواقعة خرج بصحبة أصدقائه وأثناء جلوسه معهم لمشاهدة أفلام إباحية، فوجئ بظهور زوجته، بطلة أحد الأفلام.
فعاد إلى منزله غاضبًا وقرر مواجهتها بما شاهده، وتحولت المشادّة إلى مشاجرة عنيفة بينهما قام على إثرها بإخراج سلاح أبيض "كتر" وتعدّى عليها محدثا أصابات بالغه في جسدها، وفرّ هاربًا.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
مصرع تاجر مخدرات شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بـ"السحر والجمال"
لقي تاجر مخدرات شديد الخطورة بمنطقة السحر والجمال مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة عندما أقدمت على ضبطه حيث بادرها بإطلاق النيران.
وأكدت "الداخلية"، أنه استكمالا لجهود الأجهزة الأمنية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة واستمرارا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي فقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية ويدعى "ياسر.خ.س"، وشهرته "وليد"، سن 32، عاطل، مقيم المفارق الجفجافة بشمال سيناء والسابق اتهامه في القضية رقم 102/2007 جنح قسم الحسنة "سرقة متنوعة"، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وبخاصةً مخدر "الهيروين"، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع بااإتجار في المواد المخدرة ، وحيازته لأسلحة وذخائر لاستخدامها في مقاومة القوات حال استهدافه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وحال شعوره باقتراب القوات لضبطه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وتبين مصرعه وبحوزته الآتي:
- 1,500 كجم لمخدر الهيروين.
- بندقية آلية و2 خزينة آلية، و30 طلقة من ذات العيار.
- طبنجة حلوان، و5 طلقات من ذات العيار.
- سيارة ربع نقل "ماركة نيسان - نقل الإسماعيلية".
- دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
- مبلغ 33200 جنيه.
وكما أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط عنصرين آخرين شديدي الخطورة بمدينة العاشر من رمضان لاتجارهم في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بلغت 700 جرام وسلاح أبيض ومبالغ ماليةمن حصيلة البيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.