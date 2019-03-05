مصر | حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري لحيازته مواد مخدرة بمنطقة التجمع.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة التجمع الأول تفيد بقيام عصام ع عاطل بترويج المواد المخدرة وبيعها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 25قطعه حشيش و11قرص ترمادول وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

"النقض" تلغي أحكام السجن وتبرئ المتهمين بـ"رشوة حاويات بورسعيد "

قضت محكمة النقض ببراءة 21 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من عام لخمس سنوات وغرامة 58 مليون جنيه.

وكانت النيابة العامة أحالت 21 موظفا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة ومستخلص جمركي في القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات بعد ان أثبتت التحريات وجود مخالفات جسيمة منها فروق الرسوم الجمركية.

وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام وحتى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 آلاف و874 جنيها وغرامة مساوية والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنه واحده مع الشغل للمتهم الأخير.