مصر | بطل للنهاية.. مصرع عامل خلال إنقاذه طفلا من السرقة على يد 4 بلطجية

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أصدرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قرارا بحبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل عامل رخام في منطقة البساتين.

وكما كلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة، أن الجثة لشاب يدعى "أحمد.خ"، في العقد الثالث من العمر، مصاب بطعنة نافذة في البطن تسببت في تمزيق جسده وخروجه أمعائه مما تسبب في وفاته في الحال من خلال استخدام سلاح أبيض عبارة عن «سنجة».

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان وطفل يملك «توك توك»- صاحب المشكلة الرئيسي- الذي أكد أن أحد الأشخاص، تعدى عليه بالضرب أثناء وقوفه في منطقة فايدة كامل، وكان يقصد سرقة محتويات داخل التوك توك، ولكن المجني عليه تصدى له وتعدى عليه بالضرب، ولكن لم تمر دقائق حتى عاد المتهم ومعه ثلاثة آخرين وقاموا بضربه ضربة واحدة أنهت حياته ليدفعها ثمن لشجاعته.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين تمكنوا من تحديد هوية المتهمين، فقررت النيابة ضبطهم وإحضارهم، وتم إحضار المتهم الرئيسي أثناء هروبه إلى محافظة الإسكندرية، وأمام النيابة أدلى باعترافات تفصيلية تؤكد ارتكابه للواقعة حيث أكد أن المجني عليه تعدى عليه بالضرب أمام الناس، فاختمرت في ذهنه فكرة شيطانية بعد إهانته أمام الناس، مضيفا: "هو اللي ادخل في اللي ملوش فيه" حيث أكد أنه استعان بأصدقائه للتشاجر فقط مع المجني عليه، ولكنهم بمجرد وصولهم تفاجأ بوجودهم، عندما حاول إصابته بجرح بسيط وجدوا السلاح "سرح" في جسده، وتسبب في إصابته بجرح نافذ أدى الى وفاته في الحال.

وتلقى قسم شرطة البساتين، إشارة من مستشفى البركة، مفادها وصول "أحمد.خ"، 27 سنة، عامل رخام، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شاب وآخر حال مرورهما بمنطقة فايدة كامل، وعدد من الأشخاص بذات المنطقة قاموا بمضايقتهما، وتصادف مرور الضحية وقت المشاجرة، ووقف لحل الخلاف، وتطور الأمر لمشاجرة بالأسلحة البيضاء، أقدم على إثرها شخص بطعنه طعنة نافذة وتوفى متأثرا بإصابته البالغة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.