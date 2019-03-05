مصر | تأجيل محاكمة "عامل خردة" متهم بهتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة "عامل خردة" متهم بهتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "عامل خردة"، بتهمة هتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة، لجلسة غدا الأربعاء.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي وشادي رفقي عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو زيد، قيام المتهم رمضان محمد،عامل خردة، بخطف الطفلة، بأن قام باستدراجها لمنطقة نائية بمنطقة المنيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة ثم قام بهتك عرضها، كما قام المتهم بقتل المجني عليها، بأن كتم أنفاسها واستمر لمدة طويلة، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث الإصابات التي أودت بحياتها.