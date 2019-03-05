مصر | "النقض" تلغي أحكام السجن وتبرئ المتهمين بـ"رشوة حاويات بورسعيد "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تلغي أحكام السجن وتبرئ المتهمين بـ"رشوة حاويات بورسعيد " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض ببراءة 21 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من عام لخمس سنوات وغرامة 58 مليون جنيه.

وكانت النيابة العامة أحالت 21 موظفا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة ومستخلص جمركي في القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات بعد ان أثبتت التحريات وجود مخالفات جسيمة منها فروق الرسوم الجمركية.

وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام وحتى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 آلاف و874 جنيها وغرامة مساوية والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنه واحده مع الشغل للمتهم الأخير.