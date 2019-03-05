مصر | حبس عاطلين لسرقتهما أغراض المواطنين من السيارات بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لسرقتهما أغراض المواطنين من السيارات بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطلين لسرقتهما أغراض المواطنين من السيارات بمنطقة التجمع الأول.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول عدة بلاغات تفيد بسرقة أغراضهم الشخصية من السيارات بمنطقة التجمع الأول وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أنهم "محمد. م"، و"مصطفى. ع" عاطلين وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة وأدليا عن مكان بعض المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة تحيل متهما بقتل زميله داخل حجز قسم مدينة نصر للجنايات

قررت نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي، اليوم الثلاثاء، إحالة متهم لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زميله داخل حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بعدما طعنه بـ"نصل ملعقة"، بسبب فرض السطوة على مكان جلوس المتهمين داخل الحجز.

وتعود البداية عندما نشبت مشاجرة داخل حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بين متهم محبوس على ذمة قضية مخدرات، وآخر بسبب الخلاف على مكان الجلوس، وفرض السيطرة بين المتهمين، قام على إثرها المتهم بجلب "ملعقة"، حولها المتهم إلى آلة حادة، وطعن بها المجنى عليه فى عنقه، مما أدى إلى وفاته.

وحاول حرس القسم إسعاف المجنى عليه، إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى وتم التحفظ على المتهم، وإحالة الواقعة إلى النيابة، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر لقسم الشرطة لمناظرة الجثة وسؤال شهود الواقعة، والاستماع لأقوال قوات القسم.