مصر | بعد 6 أيام.. محاولات لانتشال جثة طالب غرق بمياه النيل في أطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 6 أيام.. محاولات لانتشال جثة طالب غرق بمياه النيل في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال الإنقاذ النهري، جهودهم لانتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل بمركز أطفيح منذ أسبوع.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة مفاده غرق طالب إثر انقلاب قارب بنهر النيل بمركز أطفيح، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وأجروا عمليات مسح على نطاق واسع على مدار 6 أيام، لكنهم لم يتمكنوا من انتشال جثته.

وكشفت التحريات الأولية أن الغريق يدعى عبد الرحمن عبد الحكيم خضري 19 سنة، طالب بالمعهد الفني التجاري؛ وأثناء عودته صحبة 4 من أصدقائه لقريته بقارب في نهر النيل بالقرية، انقلب ما أسفر عن غرقه؛ لعدم إجادته السباحة.

وتم تحرير المحضر اللازم، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

مصرع طفلة إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز في أبو النمرس بالجيزة



لقيت طفلة مصرعها اثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة الحرانية بمركز أبو بأبو النمرس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة أخطارا من اللواء عماد حمدى مدير قطاع الحماية المدنية بجنوب الجيزة مفادة سقوط حوائط من احد المنازل اثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة ووجود متوفية، بمنطقة الحرانية بمركز أبو النمرس.

وعلى الفور انتقل العقيد علاء خلوصى مدير الإطفاء والمقدم حازم لاشين رئيس المنطقة الجنوبية والنقيب هوارى أحمد إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء قيام عبدالمنعم محمد،80 سنة، باشعال أنبوبة بوتاجاز صغيرة انفجرت داخل المنزل مما أدى لسقوط حائطين على طفلة تدعى حبيبة عبدالنبى، عمرها 8 سنوات، وأسفر عن وفاتها في الحال متأثرة يإصابتها.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجار رفع الأنقاض، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

