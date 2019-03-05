شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: نرفع شعار المتحف المصري الكبير في بورصة برلين للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، أن الجناح المصري ببورصة برلين للسياحة، والتي تعد الأهم على مستوي العالم، يرفع شعار المتحف المصري الكبير.

وقالت، في تصريحات صحفية، إن الجناح المصري المشارك بالبورصة هذا العام تم تزويده بأساليب تكنولوجيا وترويجية جديدة، لافتة إلى أنه لأول مرة سيعطى الجناح المصري فرصة لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة، من خلال تخصيص أماكن بها شاشة تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

ويشارك ضمن الوفد المصري الرسمي، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وأضافت أن الجديد هذا العام أيضا هو وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين، كما تم وضع لافتات عملاقة في شوارع العاصمة الألمانية برلين للمتحف «لنجذب أنظار الجميع إلى أكبر متحف للآثار في العالم وندعوهم لترقب افتتاحه العام القادم».

وفى إطار الترويج للمتحف المصري الكبير، الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية للحملة الترويجية لمصر، فقد خُصص بالجناح جزء خاص بالمتحف الكبير يتم عرض «ماكيت» له وصور ثلاثية الأبعاد «هولوجرام» للقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، وكرسي العرش الخاص.

ولأول مرة تستعين وزارة السياحة بالشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وأبناء الجالية المصرية بألمانيا لاستقبال زائري الجناح المصري بالحلي الفرعونية، وذلك حرصا من الوزارة على الاستعانة بالشباب بصفة عامة، والشباب المصري المقيم بالخارج لربطه ببلده الأم، وليكونوا سفراء لمصر، حيث ستقوم الوزارة بتعميم هذه التجربة خلال المعارض الخارجية القادمة.

وقالت الوزيرة إن الجناح سيقدم أيضا تجربة سياحية مصرية متكاملة للزائرين من خلال تقديم لمحة من الطعام والموسيقى المصرية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي من شأنها أن تجذب الحضور إلى الجناح.

كما تم تخصيص ممر بالجناح صمم بتكنولوجيا حديثة تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية يرون من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية الـvirtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.

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كما سيتم عرض لقطات مصورة بتقنية 360 لدرب سيناء الذي يعد أول ممشي طويل في مصر يمر بجبل سانت كاترين في إطار الترويج لسياحة المغامرات التي تعد أحد الأنماط السياحية الجديدة.

وسيتم وضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض له، تبث مواد ترويجية عن مصر طول فترة فعاليات البورصة.

كما سيتضمن الجناح تمثالا للملك رمسيس الثاني تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality «هولوجرام»، ومجسما لمسلة تحتوي على كتابات هيروغليفية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، وذلك من خلال إبراز صورة مصر بشكل معاصر وأكثر تنافسية يليق بمكانتها أمام العالم.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات المهنية والرسمية والإعلامية الهامة خلال فعاليات البورصة مما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة في صناعة السياحة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوي بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك، منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.

ومن المقرر أن يتم بث فيديوهات وصور من الجناح المصري مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ([email protected])،

‏https://m.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/?_rdr.

جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية ITB تعد أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيها الكثير من صناع القرار وممثلى القطاع السياحي من مختلف دول العالم.