شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد قصة نجاح مركز بحثي في اكتشاف العترة الجديدة من إنفلونزا الطيور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت «المصري اليوم» جولة داخل المعمل المركزي للرقابة على الإنتاج الداجني من داخل الغرفة رقم 3، حيث وحدة التحليل الجيني، ومنها تم اكتشاف وجود عترة جديدة من مرض إنفلونزا الطيور تحمل اسم H5N2 وهي من النوع شديد الضراوة، ويجري حاليا بدء اختبارات خاصة بالفيروس تمهيدا لإنتاج لقاح حكومي لمكافحة العترة الجديدة والحد من مخاطرها على قطاع الإنتاج الداجني.

وكشف الفريق البحثي بمعهد بحوث صحة الحيوان، برئاسة الدكتورة وفاء حسن، رئيس المعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني، والذي يضم الدكتور عبدالله عبدالظاهر المدير الفني العام للمعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني بمعهد صحة الحيوان، والدكتورة نجلاء حجاج نائب رئيس وحدة التحليل الجيني بمعهد صحة الحيوان، والدكتور أحمد عرفان رئيس وحدة البيوتكنولجي بالمعهد، تفاصيل الكشف عن العترة الجديدة من فيروس أنفلونزا الطيور من نوع H5N2 شديد الضراوة والتي شملت عددا من الحقائق وفقا لتصريحات رسمية للدكتور وفاء حسن مدير المعمل المركزي للرقابة على الإنتاج الداجني، حيث تم فحص عينات ما قبل البيع لقطاع الدواجن بمحافظة الدقهلية في مزرعة بط بإجمالي 20 عينة.

وأضافت أنه تم عزل العترة الجديدة في المعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني بعمل الفحص المتبع للكشف عن الفيروس الجديد داخل المعمل المرجعي الرئيسي بالدقي، تم التصنيف الدقيق للمعزولات الايجابية باستخدام اختبار تفاعل انزيم البلمرة المتسلسل داخل وحدة البيو تكنولوجي وتم عزل الفيروس خلال مدة لم تتجاوز 48 ساعة.

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من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء حجاج، نائب رئيس وحدة التحليل الجيني بمعهد صحة الحيوان، إنه تم عمل تحليل جيني كامل للمعزولة داخل وحدة التحليل الجيني بالمعمل وثبت أن هذا الفيروس نشأ نتيجة إعادة التركيب الطبيعي reassortment ما بين العترة المصرية لفيروس H5N8 والفيروس H9N2، موضحة أنه تم إعادة تأكيد النتائج وابلاغ الجهات المعنية بهوية الفيروس الجديد رغم انه لم يسجل هذا الفيروس حتى الآن بالدجاج التجاري في مزارع الدواجن وتم تسجيله فقط في قطعان البط في مزرعة واحدة.

وذكرت حجاج أن الفيروس الجديد الذي تم اكتشافه مختلفا عما تم رصده مؤخرا في روسيا وهو فيروس مصري محلي يحتوي HA gene من فيروس H5N8 شديد الضراوة والتابع لكليداو ما يطلق عليه مجموعة 2.3.4.4 وNA gene من فيروس H9N2 وهو ليس عترة H5N2 الموجودة في اللقاحات المستخدمة ذات الاصل المكسيكي.

بدروه، أشار الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، إلى أنه يجري حاليا عمل تقصي لبقية قطعان الدواجن الموجودة في المنطقة بالتنسيق مع اجهزة الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، موضحا أن المعمل بصدد اجراء دراسات تفصيلية لتحديد ضراوة العترة الجديدة على مستوي مزارع الدواجن بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مخاطرها على المزارع من ناحية معدلات النفوق في حالة الاصابة بالعترة الجديدة.

المعزولة الجديدة جاهزة بالمعهد بعد اجراء اختبارات النقاوة وخلوها من مسببات الأمراض كما أنه تم تسليمها إلى المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية لعمل الدراسات اللازمة تمهيدا للبدء في انتاج اللقاح المناسب بمعرفة معهد الامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية للوقاية من الفيروس الجديد.

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور

اكتشاف العترة الجديدة من مرض أنفلونزا الطيور