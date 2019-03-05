شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بتوفير الرعاية الطبية لـ«مصابي حادث البحيرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح الثلاثاء، وفاة 6 مواطنين وإصابة 32 آخرين في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» مع سيارة نقل بطريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعى ما بين كفرالدوار، وأبوحمص، بمحافظة البحيرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي كفرالدوار، ودمنهور التعليمي.
وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وجروح قطعية، وكسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
وأكد البيان أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، وموافاتها بالتقارير الطبية تباعا لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، لحين تماثلهم للشفاء.
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