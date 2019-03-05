شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل تاجر هيروين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بـ«السحر والجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عنصر إجرامي خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة السحر والجمال الذائع صيتها بالاتجار في الهيروين.

وقالت وزارة الداخلية إنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة «السحر والجمال» مكاناً لترويج المواد المخدرة، واستمرارًا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، فقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد بقيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، ويدعى «ياسر.خ.س»، وشهرته «وليد»، 32 سنة، عاطل، مقيم بالمفارق الجفجافة بشمال سيناء والسابق اتهامه في القضية رقم 102/2007 جنح قسم الحسنة «سرقة متنوعة» بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وبخاصةً مخدر «الهيروين»، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازته لأسلحة وذخائر لاستخدامها في مقاومة القوات حال استهدافه.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وحال شعوره باقتراب القوات لضبطه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وتبين مقتله وبحوزته 1.500 كجم لمخدر الهيروين، وبندقية آلية و2 خزينة آلية، و30 طلقة من ذات العيار، طبنجة حلوان، و5 طلقات من ذات العيار، سيارة ربع نقل «ماركة نيسان- نقل الإسماعيلية»، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ 33200 جنيه.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط عنصرين آخرين شديدي الخطورة بمدينة العاشر من رمضان لاتجارهما في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بلغت 700 جرام وسلاح أبيض ومبالغ مالية من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.