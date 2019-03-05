شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المتوفين الستة في حادث تصادم البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مشرحتا مستشفيى كفرالدوار العام ودمنهور التعليمي جثامين 6 من المصابين في حادث تصادم الطريق الزراعي السريع بالبحيرة، والذي راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 35 آخرون.

Advertisements

والمتوفون هم: رمضان سالم سرحان، وسامي عبدالفتاح سرحان، وعبدالرحمن عبدالكريم زكي، وجمعة عبدالعزيز محمد، وبركات سعد، وأحمد ياسر عطية.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي السريع، وتبين من الانتقال اصطدام عدة سيارات بالطريق المشار إليه.

انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين، وتم نقل 3 جثامين إلى مشرحة مستشفى كفرالدوار و3 آخرين لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، بينما تم نقل 21 مصابًا إلى مستشفى كفرالدوار العام، و14 آخرين لمستشفى دمنهور التعليمي للعلاج.

مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين في البحيرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين في البحيرة