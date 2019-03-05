شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 33 رحلة للبالون الطائر على متنها 750 سائحًا أجنبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، بعدد 33 منطادا طائراً تحملون على متنها 750 سائحاً من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، ومشاهدة آثار البر الغربي ومعبد الأقصر والكرنك من الأعلى.

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وقال هيثم جمال، مفتش عمليات جوية بالطيران المدني، إن البالون الطائر بالأقصر في مرتبة متقدمة في إجراءات الأمن والسلامة على مستوى العالم، وذلك بتطبيق المعايير الدولية في الإجراءات على كافة الشركات العاملة في مجال الطيران ومنها شركات البالون.

وأضاف أنه يوجد تفتيش يومي على جميع المناطيد والطيارين والمهندسين، ومتابعة التشغيل بصفة منتظمة لجميع الشركات، مؤكداً أن وجود خطة تفتيش سنوية تتم بشكل مشدد على الجميع واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي شركة لا تتبع هذه المعايير.

وأشار إلى أنه يتم تطبيق إجراءات السلامة والأمن وفق المعايير الدولية، التي وحددها منظمة الطيران الدولي المدني، لافتاً إلى أنه كسلطة مصرية في مجال البالون الطائر حصلنا على مرتبة متقدمة في تطبيق هذه الإجراءات وخاصة شركات الطيران المدني وكذلك البالون الطائر.