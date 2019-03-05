شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: ترويج الشائعات خيانة للدين والوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن ترويج الشائعات يعد خيانة للدين والوطن.

وأضاف عبدالفضيل، في رسالة إلى أهالي شمال سيناء، أن «الشائعات أشد خطرا على المجتمع من حرب الإرهاب ومواجهة الأعداء، ويجب على المجتمع ألا يصدق أو يردد ما يتلقفه من أخبار دون التأكد من صحتها».

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وأشار المحافظ إلى أن «أهداف ترويج الشائعات تختلف ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وغيرها من الأهداف، حيث إن الشائعات أخطر أنواع الكذب، والشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة وإحداث الفتن بين المواطنين في المجتمع، وترويجها يعد خيانة للدين والوطن».

وأوضح المحافظ أن «شائعات مختلفة انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي مثل إغلاق العريش ومنع الدخول والخروج وعدم توافر السلع الغذائية وغيرها من الشائعات ما تسبب في إحداث البلبلة والخوف والذعر بين المواطنين، وأن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة».

ولفت إلى أن «أهل الشر وفئة ضالة يروجون مثل هذه الشائعات لتحقيق مكاسب وبيع البضائع الراكدة لديهم»، مطالبا بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات قبل التأكد من صحتها من خلال الموقع الرسمي للمحافظة، مشددا على التكاتف والتعاون للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته للسير قدما نحو تنمية وتعمير محافظة شمال سيناء والعمل على رخائها وازدهارها.