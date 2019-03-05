شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن شربين وطلخا غدًا لمدة 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق «مركز ومدينة شربين ـ بعض قرى مركز طلخا ـ بعض قرى مركز بلقاس» من الساعة 9 صباح الأربعاء وحتى الساعه 2 ظهر نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة داخل مرفق مياه شربين.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.