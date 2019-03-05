شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركه المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت الحركة المرورة إلى طبيعتها على الطريق السريع، بعد تعطله لأكثر من ساعه إثر انقلاب سيارة نقل عند منطقة أبوسنه دائرة مركز قليوب، حيث تم الدفع بونش الانقاذ التابع لمرور القلوبية، وتم رفع السيارة إلى جانب الطريق وعادت الحركه إلى طبيعهتا.

تلقى العميد يحيي راضي رئيس مباحث القليوبية بلاغا بتعطل الطريق الزراعى عند قليوب نتيجة انقلاب سياره نقل بطريق القاهره- الإسكندريه الزارعى أمام قريه أبوسنه اتجاه القاهره.

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تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامه للمرور والدفع بونش الانقاذ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السياره رقم ع ج ب 9325 نقل، محمل عليها حاويه بها قطع غيار سيارات قياده المدعو مصطفى ك م، سن 32 سائق وأمام قريه أبوسنة، اصطدمت بأحد الحواجز الخرسانيه الموجودة بالجزيره الوسطى للطريق نتيجه سقوط الأمطار مما أدى لاختلال عجلة القياده بيده وانقلابها والحاويه، ولم ينتج عن ذلك ثمه إصابات أو خسائر بالأرواح .

ونتج عن الحادث حدوث تلفيات بحواجز الطريق الخرساني الموجود بمنتصف الطريق وتلفيات بالسياره محل الحادث وتم التحفظ عليها.

كما نتج عن الحادث إعاقه جزئيه بحركه سير السيارات لمده ساعه تقريباً وتم إعاده حركه سير السيارات لطبيعتها عقب رفع آثار الحادث بمشاركه ضباط الإدارة العامة للمرور.