شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إنشاء سدين وبحيرة بـ«أبوزنيمة» بـ7 ملايين جنيه للحماية من أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق قام بإنشاء سدين وبحيرة تخزينية بمنطقة الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، في محافظة جنوب سيناء، بتكلفة 7 ملايين جنيه، لحماية حوالي 750 أسرة يقطنون بالمنطقة من أخطار السيول، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة الموارد المائية والري.

واوضح المهندس خالد صديق، أنه يبلغ طول السد الأول 90 متراً وبسعة تخزينية 20 ألف م3، والسد الثاني 70 متراً وبسعة تخزينية 18 ألف م3، وعمق بحيرة التجميع التخزينية 10 أمتار وبسعة تخزينية 252 ألف م3، موضحاً أن منطقة الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، كانت مُصنفة كمنطقة مهددة للحياة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأشار مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن المدينة تعرضت لموجة أمطار شديدة في شهر فبراير الماضى، وقامت السدود والبحيرة التخزينية بحماية المنطقة والمدينة من أخطار السيول.