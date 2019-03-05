«سعفان» يفتتح الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح محمد سعفان،وزير القوى العاملة، الثلاثاء، الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة «أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية»، بإحدى الفنادق الكبرى، وتنظمها الوزارة، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر إقامتها بالقاهرة في إبريل المقبل بالقاهرة.

يشارك في الندوة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتستمر يومين وتتناول جلسات الندوة منظمة العمل الدولية: مائة سنة في خدمة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، ونشأة المنظمة واختصاصاتها وآلياتها، وأجندة العمل اللائق، ومستقبل العمل: رؤية المنظمة والعمل اللائق في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ودور إدارة العمل في تكريس العمل اللائق، ودور الشركاء الاجتماعيين في تكريس العمل اللائق.

كما تتناول جلسات الندوة البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصرالانجازات والتحديات والأفاق، والتعاون بين منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة العربية، ودور الحوار الاجتماعي في تكريس الحقوق الأساسية في العمل وتحقيق العمل اللائق.