شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الداخلية" تعالج المواطنين بالمجان فى قرى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية قافلة طبية فى مختلف التخصصات إلى قرية "عين غصين" التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، حيث تم الكشف على عدد من المواطنين بالقرية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ولقيت المبادرة استحسان المواطنين الذين تقدوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

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جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى والإنسانى لوزارة الداخلية من خلال تعظيم المبادرات الإنسانية فى الأوساط الجماهيرية، لا سيما فى مجال المساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين قاطنى القرى والأماكن الأكثر احتياجًا من خلال توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان تنفيذاً لمبادرة "كلنا واحد".