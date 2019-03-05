شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منصة الأنشطة الطلابية لمؤسسة شباب القادة بمشاركة 50 مشروعا طلابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، وتشهد عرضا لـ 50 مشروعا طلابيا، تم اختيارهم من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين، من خلال لجنة متخصصة.

ومن المقرر، أن تشهد فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، تقييم المشروعات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ستعمل على تقييم الـ50 نشاطا وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة .

Advertisements

ومن المقرر، أن يشارك فى الفعاليات، وزراء التعليم العالى والاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، والمهندس عادل حامد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، ومستشارين من وزارة التضامن ووزارة التعليم العالى وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص، وعدد من المؤسسات الإعلامية، حيث تعد هذه المنصة فرصة لتجميع كافة الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعات مصر.

وتتضمن الفعاليات جلسة حوارية تتضمن سؤال وزراء التعليم العالى والتضامن والاتصالات "ماذا سيقدمون لهؤلاء الطلاب أصحاب المشروعات المشاركة فى المنصة من أجل أن يشعروا بأن الحكومة تدعمهم؟".