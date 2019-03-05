شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 32 آخرين فى حادث مرورى بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 6 مواطنين وإصابة 32 آخرين في حادث تصادم سيارتين " ميكروباص" مع سيارة نقل، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى مابين كفر الدوار، وابو حمص، بمحافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي كفر الدوار، ودمنهور التعليمى.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وجروح قطعية، وكسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، وموافاتها بالتقارير الطبية تباعا لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، لحين تماثلهم للشفاء.