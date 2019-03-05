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وزير القوى العاملة يفتتح ندوة حول العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل وزير القوى، العاملة محمد سعفان، الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة : "أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية"، بأحد الفنادق الكبرى، وتنظمها الوزارة، والمركز العربى لإدارة العمل والتشغيل بتونس، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر أقامتها بالقاهرة فى إبريل المقبل بالقاهرة.

 

ويشارك فى الندوة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتستمر يومين وتتناول جلسات الندوة، منظمة العمل الدولية : مائة سنة في خدمة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، ونشأة المنظمة واختصاصاتها وآلياتها، وأجندة العمل اللائق، ومستقبل العمل : رؤية المنظمة، والعمل اللائق في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ودور إدارة العمل فى تكريس العمل اللائق، ودور الشركاء الاجتماعيين فى تكريس العمل اللائق.

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كما تتناول جلسات الندوة البرنامج الوطنى للعمل اللائق فى مصر:"الإنجازات والتحديات والآفاق"، والتعاون بين منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة العربية، ودور الحار الاجتماعى فى تكريس الحقوق الأساسية فى العمل تحقيق العمل اللائق.

 

ومن المقرر أن يتم تقييم الندوة، وإصدار توصياتها الخميس المقبل، وتوزيع الشهادات على المشاركين. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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