شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والرعدية حتى نهاية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لازالت هناك الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار على أغلب الأنحاء من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وذلك فى ظل استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه مع يوم غدا الأربعاء ستنحسر فرص سقوط الأمطار السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال سيناء، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.
وكشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من يوم غدا الأربعاء يبدأ تحسن واستقرار فى حالة الجو حتى الجمعة، مطمئنا المواطنين باستقرار الأحوال الجوية فى إجازة "الويك إنك" وأن الأجواء ستسمح بالخروج .
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