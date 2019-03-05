شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال الطقس .. أمطار بالمحافظات وعدم استقرار الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحوال الطقس اليوم كما توقعها خبراء الأرصاد تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار لتكون رعدية وغزيرة أحيانا، ورفعت المحافظات درجة الاستعداد لمواجهة أحوال الطقس والأمطار خاصة محافظات السواحل الشمالية.

أحوال الطقس

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لازالت هناك الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على أغلب الأنحاء من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وذلك فى ظل استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

​تحذير هام من الأرصاد

وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مع يوم غدًا الأربعاء ستنحصر فرص سقوط الأمطار السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال سيناء، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

وكشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من يوم غدا الأربعاء يبدأ تحسن واستقرار فى حالة الجو حتى الجمعة، مطمئنًا المواطنين باستقرار الأحوال الجوية فى إجازه "الويك إنك" وأن الأجواء ستسمح بالخروج .