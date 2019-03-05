شكرا لقرائتكم خبر عن التموين توقع عقد إنشاء منطقة لوجستية تجارية بالصعيد بقيمة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بمحافظات الصعيد، على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات، وذلك تحت شعار"معا لتطوير صعيد مصر".

وقع العقد كل من الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات اليوم إن "مجموعة "رانجيس" الفرنسية التى تقوم بإدارة أسواق فرنسا على مساحة 600 فدان وستقوم خلال الشهر المقبل بعمل دراسة فنية وإدارية لإنشاء أسواق جملة متطورة، لتقليل حلقات التداول والفاقد، لافتا إلى أن المجتمع المصرى يطالب بأسواق منظمة، ولا يوجد لدينا أسواق منظمة، إلا سوقى العبور و6 اكتوبر، والبنية التحتية للتجارة الداخلية.

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وأضاف الدكتور ابراهيم عشماوى، أن إجمالى مساحة أول منطقة لوجيستية سيتم إنشاءها فى الصعيد تصل إلى 65 الف متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و20 ألف غير مباشرة لشباب المحافظة في اول شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيتم تقسيم المنطقة اللوجستية إلى قسمين الأول على مساحة 20 ألف متر مربع لإقامة مجمع لوجستي للشركة، والقسم الثانى على مساحة 45 ألف متر مربع، لإقامة مركز تجارى ووحدات إدارية ونادى رياضى وفندق عليه، لافتا إلى أن العقد يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطوير البنية التحتية اللوجستية للتجارة الداخلية فى جميع المحافظات تدريجيا، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، لإتاحة السلع وضبط الأسعار، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل.

وأوضح عشماوى، أنه سيتم خلال الشهر القادم طرح 6 فرص استثمارية متنوعة، وستتم الترسية خلال شهرين، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف بنهاية العام الحالي الطرح فى 14 محافظة من إجمالى 27 محافظة، وتوطين فرص استثمارية حقيقية بقطاع التجارة الداخلية، منوها إلى أن الجهاز قام خلال الشهرين الماضيين بطرح 8 فرص استثمارية في أكثر من محافظة والتى تشمل (المنوفية-الدقهلية- الشرقية-الفيوم- البحيرة-الاقصر) سيتم ترسيتهم خلال الشهر المقبل.