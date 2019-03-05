شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض السعودية: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يستنسخ "خان الخليلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فى نسخته الثالثة استنسخ "خان الخليلى" فى الركن المصرى التراثى الشهير فى القرية السعودية للإبل بقلب الصحراء بالصياهد الجنوبية شمال شرقى العاصمة الرياض.

وبحسب الصحيفة، أن الركن المصرى التراثى الشهير فى جمهورية مصر العربية أحد أهم الأركان التى يزورها زوار القرية، بعد أن استنسخت إدارة المهرجان خان الخليلى من القاهرة إلى قلب الصياهد بمشاركة مصرية واسعة فى أركانه.

وأبدى السفير الدنماركي لدى المملكة أوله موسبى إعجابه الكبير بالمهرجان، وفى جولته على فعاليات القرية السعودية للإبل، توقف السفير عند مطاعم الأكلات المصرية فى خان الخليلى، وقال: إن عمله فى مصر لفترة طويلة جعله يعشق الوجبات المصرية مثل الفول والكشرى وأم علي.

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يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذى انطلق فى الخامس من فبراير الماضى ويستمر حتى 20 مارس الجارى، يضم عدة مسابقات وفعاليات كمسابقة مزاين الإبل وطبع الإبل وسباقات الهجن ومزاين الهجن الأصايل، وعشرات الفعاليات العالمية فى قرية الفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى مزاد النخبة لمزاين الإبل الذى أقيم لأول مرة فى التاريخ، خلال النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التى يشرف عليها هذا العالم نادى الإبل.

ووفقا للصحيفة، تمتاز قرية الفعاليات التى تقام على هامش المهرجان بخليط واسع من الثقافات العربية والعالمية التى يشاهدها الزائر فى أركان القرية المتعددة، التى مزجت أركانها بين الفعاليات التراثية والفعاليات المعاصرة.

وينتظر رواد المهرجان خلال الأيام القليلة المقبلة تدشين فعالية "ألعاب البدو حول العالم" التى يقدمها طاقم متخصص فى الفعالية من جمهورية قيرغيزستان تقدم خلالها ألعاب بدوية من أكثر من 90 دولة حول العالم وتقام لأول مرة فى الشرق الأوسط.