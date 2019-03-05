فاتورة استهلاك حقيقية.. تفاصيل برنامج الكهرباء لـ"القراءات الموحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ خطوات إيجابية لمواجهة شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير وزيادتها من خلال إطلاق برنامج موحد جديد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء؛ لضمان إصدار فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.

وينشر الخليج 365، أبرز المعلومات عن برنامج وزارة الكهرباء للقراءة الموحدة والشحن الموحد.

مميزات برنامج "القراءة الموحدة"

بحسب تصريحات الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، البرنامج الجديد يهدف في المقام الأول لتوفير أعلى معدلات الدقة، والتدخل البشري لن يكون موجودا.

وأضاف حمزة، لمصراوي، الثلاثاء، أن أقصى مدة يتم تسجيل القراءة فيها هي دقيقة واحدة فقط، لافتًا إلى أن تسجيل قراءة العدادات قد يُرفض إذا كانت غير دقيقة، والهدف من ذلك التخلص من طريقة متوسط الاستهلاك، حتى يحاسب المواطن على ما يستخدمه من الكهرباء فقط.



وأكد أن برنامج القراءة الموحد سينتهي خلال 3 أشهر، بينما الجزء الخاص بالشركة، بدأت تتوسع في المناطق التي تعمل بها، وهناك حوالي 7.1 مليون عداد مسبوق الدفع من أصل 30 مليون مشترك.

يقضي على القراءات الوهمية

يستهدف البرنامج الجديد القضاء تماما على اعتماد شركات توزيع الكهرباء على تسجيل قراءات وهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحًا أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك و تسجيل قراءته الفعلية.

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تصميم االبرنامج

البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة من خلال وجود خاصية عدم عمله إلا أمام العداد الخاص بالمشترك؛ لتسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك وتسجيلها من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة.

ومن المرتقب تدريب كشافي "شعاع" المتعاقدة مع الكهرباء على قراءة العدادات بمختلف الشركات ليتم محاسبتهم على أي خطأ في القراءة.

"الشحن الموحد"

قال الدكتور أيمن حمزة، إنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع الشحن الموحّد للعدادات مسبوقة الدفع على مستوى الـ9 شركات توزيع الكهرباء بمحافظات الجمهورية؛ للتخفيف على المواطنين وتشجيعهم لاستخدام العدادات مسبقة الشحن، لافتاً إلى تنفيذ المشروع بشكل تجريبي في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للتعرّف على المشاكل التي تواجه المواطنين والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وأشار متحدث الوزارة، إلى أنه يجرى حاليًا إعداد بيانات للمشتركين بجميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، ليتم وضعها ضمن قواعد بيانات برنامج الشحن الموحد خلال الفترة المقبلة، موضحًا، أن التجربة نُفذت بعدد من شركات التوزيع منها شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومصر العليا والبحيرة أيضا، لافتًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة تعمل كل العدادات مسبوقة الشحن على مستوى الجمهورية من خلال برنامج الشحن الموحد، الذي يتميز بسهولة الشحن.

وأضاف أن الانتهاء من تصميم برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع على مستوى الجمهورية، بما يمنح المشترك القدرة على شحن الكارت الخاص بالعدادات من أي مكان على مستوى الجمهورية، دون التقيد بشركة الكهرباء التابع لها، وبدون النظر إلى ماركة أو اسم الشركة المصنعة للعداد، مؤكدا أن ذلك من شأنه التيسير على المواطنين، ليجرى الشحن من خلال أكثر من 60 ألف منفذ للشحن على مستوى الجمهورية.