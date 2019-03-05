"رفقًا بمحدودي الدخل".. برلمانية تطالب بإعادة تقييم السياسات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتورة أمل زكريا عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية، اتخذت العديد من القرارات الجريئة والقوية التي تستهدف تحسين أوضاع المواطن.

وطالبت أمل، في بيان اليوم، بإعادة تقييم بعض السياسيات الحكومية المتعلقة بحياة المواطنين، التي قالت إنها تحتاج لتغيير وضعها والبدء بالتعامل مع أولويات إدارة الأزمات من قبل بدايتها وليس اتخاذ ردود فعل كما يفعل المسئولون الحكوميون الآن.

وشددت على ضرورة مراجعة 8 أمور جوهرية لإعادة الإنضباط داخل جميع القطاعات، من خلال إعادة النظر في الحدين الأدنى والأقصى للرواتب، مؤكدة أن رواتب الكثيرين من موظفي الدولة غير عادلة للعيش عيشة راضية، وأوضاع المستشفيات وسوء الخدمات بها، وكذلك مشاكل المدارس وعدم توفير وسائل أمان للمُعلم والتلاميذ.

كما طالبت النائبة البرلمانية، بضرورة إعادة وضع آليات للسيطرة على زيادة أسعار السلع بدون مبرر والتي تشهدها مصر منذ تحرير سعر صرف الجنيه منذ عام 2016، بالإضافة إلى وضع برامج أكثر رفقًا بمحدودي الدخل والانتهاء من الشعارات التي يطلقها بعض المسئولين.