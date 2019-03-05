بعد حادث الجرار.. برلمانىة تطالب بإنشاء وحدة صحية في محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة استحداث وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وحدة صحية داخل محطة مصر في رمسيس، كرد فعل طبيعي بعد حادث احتراق جرار قطار في رصيف رقم 6 يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت المنشاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، ضرورة أن تضم الوحدة مسكنات وأجهزة إسعاف حديثة وعدد من الأسرة المزودة بأنابيب أكسجين وجهاز إنعاش للقلب بالصدمات الكهربائية وكراسي لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يجب تزويد هذه الوحدة بـ5 سيارات إسعاف على الأقل لتنتشر في عدة مواقع حول المحطة لتكون جاهزة في أوقات الطوارئ للتحرك بسرعة نحو أقرب مستشفى لإنقاذ المريض سواء كان في حادث كبير أو يُعاني من إغماء أو أي مشكلة مرضية أخرى.

كذلك طالبت بضرورة تواجد أكشاك تتبع وزارة الصحة داخل المحطة بمعدل كشك أو نقطة صحية بالقرب من كل رصيفين لتخدم الركاب وكذلك العاملين بالمحطة نفسها، مؤكدة على أن الحادث أوضح عدم توافر الاحتياطات الصحية الأولية بالشكل الكافي وغياب المسعفين عن مشهد الحادث وهو ما يستلزم أهمية العلاج وتداركه بدلاً من التباكي على ما حدث واستمرار التفكير في الحادث نفسه، لذلك علينا أن نعمل من أجل الحاضر والمستقبل.