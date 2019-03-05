وزيرة السياحة تغادر إلى ألمانيا للمشاركة في بورصة برلين غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تغادر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص في فعاليات بورصة برلين السياحيةITB والمزمع عقدها خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجارى.

ويشارك في البورصة، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الجناح المصري المشارك بالبورصة هذا العام تم تزويده بأساليب تكنولوجيا وترويجية جديدة، لافتة إلى أنه لأول مرة سيعطي الجناح المصري فرصة لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص أماكن بها شاشة تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط في برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

Advertisements

وأضافت الوزيرة، أن الجديد هذا العام، وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين، كما تم وضع لافتات عملاقة في شوارع العاصمة الألمانية برلين للمتحف "لنجذب أنظار الجميع الى أكبر متحف للآثار في العالم وندعوهم لترقب افتتاحه العام القادم".

ومن المقرر أن يتم بث فيديوهات وصور من الجناح المصري مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ([email protected])،

‏https://m.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/?_rdr.

جدير بالذكر، أن بورصة برلين السياحية ITB تعد أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيها الكثير من صناع القرار وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم.