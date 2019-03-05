المرور تشن حملات على الطرق السريعة.. وتناشد السائقين: التزموا بالسرعات المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: شنت إدارة المرور حملات على الطرق السريعة، بإشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمتابعة الطرق السريعة لتسيير الحركة المرورية والحد من الحوادث. وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي بشن حملات مرورية مكثفة على الطرق، مثل حملات الردار للحد من السرعات وحملات الكشف عن تعاطي المخدرات، أثناء القيادة. كما دفعت الإدارة بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخاراية على الطرق السريعة، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطريق لمواجهة أي أعطال مرورية. كما أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور لعدم تجاوز السرعات المقررة قانونا.

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