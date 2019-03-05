الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بـ"السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أعلنت وزارة الداخلية، مقتل عنصر شديد الخطورة إثر مداهمة أمنية لمنطقة السحر والجمال. وأضافت الداخلية أن أثناء مداهمة أمنية لملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال، بادر أحد العناصر الإجرامية بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أضطر القوات إلى التعامل معه ما أسفر عن مقتله.

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