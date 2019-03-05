المطافئ تُخمد حريقًا نشب في نادي بالرحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

أخمدت الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم، حريقًا اندلع في كافتيريا داخل نادي مدينة الرحاب، بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة، بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في كافيتريا بنادي مدينة الرحاب، على الفور تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداده، حتى إخماده، وتحرير محضر بالواقعة.

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