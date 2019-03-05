أخبار مصر | وزيرة الصحة: توفير الرعاية لمصابي حادث البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: توفير الرعاية لمصابي حادث البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، مصرع 6 وإصابة 32 آخرين، إثر تصادم سيارتي "ميكروباص" مع أخرى نقل، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ما بين كفر الدوار، وأبو حمص، في محافظة البحيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي كفر الدوار، ودمنهور التعليمي.

وأضاف أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وجروح قطعية، وكسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت وكيل وزارة الصحة في البحيرة بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، وموافاتها بالتقارير الطبية تباعا لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، لحين تماثلهم للشفاء.