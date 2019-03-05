أخبار مصر | دار الإفتاء تترجم فيديوهات الـ"موشن جرافيك" إلى لغة الإشارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء تترجم فيديوهات الـ"موشن جرافيك" إلى لغة الإشارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- إن دار الإفتاء تسعى إلى الوصول لأقصى عدد ممكن من الناس ومن كافة الفئات؛ لذا كنا حريصين على ترجمة فيديوهات الرسوم المتحركة التي تنتجها الدار إلى لغة الإشارة للوصول إلى شريحة مهمة من الناس.

وأوضح في تصريحات له: نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته دار الإفتاء المصرية في إنتاج فيديوهات "موشن جرافيك" ضمن حربها على الجماعات المتطرفة، والتفاعل الكبير معها، عملت الدار على تطوير وحدة الرسوم المتحركة وترجمة الفيديوهات التي تنتجها إلى لغة الإشارة.

وأضاف أن اهتمام الدار بذوي القدرات الخاصة نابع من إيمانها بأهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع، والتفاعل معهم بوصفهم أعضاء فاعلين قادرين على التغيير وتحصين المجتمع من خطر التطرف.