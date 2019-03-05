أخبار مصر | وزيرة السياحة تغادر اليوم إلى ألمانيا للمشاركة في بورصة برلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تغادر اليوم إلى ألمانيا للمشاركة في بورصة برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر اليوم الثلاثاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص فى فعاليات بورصة برلين السياحيةITB والمزمع عقدها خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجارى.

ويشارك ضمن الوفد المصرى الرسمى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وقبيل المغادرة أشارت الوزيرة إلى أن الجناح المصرى المشارك بالبورصة هذا العام تم تزويده بأساليب تكنولوجيا وترويجية جديدة، لافتة إلى أنه لأول مرة سيعطى الجناح المصرى فرصة لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص أماكن بها شاشة تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدي Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط فى برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

وأضافت أن الجديد هذا العام أيضا هو وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين، كما تم وضع لافتات عملاقة في شوارع العاصمة الألمانية برلين للمتحف "لنجذب أنظار الجميع الى أكبر متحف للآثار في العالم وندعوهم لترقب افتتاحه العام القادم".

وفى إطار الترويج للمتحف المصرى الكبير الذى يعتبر أحد العناصر الأساسية للحملة الترويجية لمصر فقد خُصص بالجناح جزءا خاص بالمتحف الكبير يعرض "ماكيت" له وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ امون، وكرسي العرش الخاص.

ولأول مرة تستعين وزارة السياحة بالشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وابناء الجالية المصرية بألمانيا لاستقبال زائري الجناح المصري بالحلي الفرعونية، وذلك حرصا من الوزارة على الاستعانة بالشباب بصفة عامة، و الشباب المصري المقيم بالخارج لربطه ببلده الام، وليكونوا سفراء لمصر حيث ستقوم الوزارة بتعميم هذه التجربة خلال المعارض الخارجية القادمة.

وقالت الوزيرة أن الجناح سيقدم أيضا تجربة سياحية مصرية متكاملة للزائرين من خلال تقديم لمحة من الطعام والموسيقى المصرية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي من شأنها أن تجذب الحضور الى الجناح.

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كما تم تخصيص ممر بالجناح صمم بتكنولوجيا حديثة تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية يروا من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.

كما سيتم عرض لقطات مصورة بتقنية 360 لدرب سيناء الذي يعد أول ممشي طويل في مصر يمر بجبل سانت كاترين في إطار الترويج لسياحة المغامرات التي تعد أحد الأنماط السياحية الجديدة.

وسيتم وضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض له، تبث مواد ترويجية عن مصر طول فترة فعاليات البورصة.

كما سيتضمن الجناح تمثال للملك رمسيس الثاني تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality"هولوجرام"، ومجسم لمسلة تحتوي على كتابات هيروغليفية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، وذلك من خلال إبراز صورة مصر بشكل معاصر وأكثر تنافسية يليق بمكانتها أمام العالم.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات المهنية والرسمية والإعلامية الهامة خلال فعاليات البورصة مما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة فى صناعة السياحة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2 ، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق ، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.

ومن المقرر أن يتم بث فيديوهات وصور من الجناح المصرى مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ([email protected])، ‏https://m.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/?_rdr.

جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية ITB تعد أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيها الكثير من صناع القرار وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم.