أخبار مصر | وزيرة الصحة: فحصنا 33 مليون مواطن في مسح فيروس سي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: فحصنا 33 مليون مواطن في مسح فيروس سي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 2 مليون و266 ألف مواطن، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الاثنين.

وأكدت أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية" في الـ27 محافظة، وصل إلى 33 مليونا و154 ألفا و243 مواطنا، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

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وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 150% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

وأكدت أن الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 637 ألفا و196 مواطنا بنسبة تحقيق 229% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 482 ألف 189 مواطن، ثم محافظة الجيزة 385 ألفا و788 مواطنا، والغربية سجلت تردد 288 ألف و285 مواطنا، ثم المنيا 271 ألفا و803 مواطنين، تليها محافظة قنا بتردد 173 ألفا و766 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 27 ألفًا و100 مواطنًا.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.