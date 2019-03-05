أخبار مصر | وزيرة الصحة تلتقي رئيس الوزراء لمتابعة منظومة التأمين الصحي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تلتقي رئيس الوزراء لمتابعة منظومة التأمين الصحي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة أحدث المستجدات بشأن الاستعداد لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة: إن الوزيرة ستقدم تقريرًا لـ"مدبولي" حول مستجدات استعدادات محافظة بورسعيد لانطلاق المرحلة الأولى من المشروع، أول يوليو المقبل، وخطة ميكنة الخدمات وقطاعات المشروع.

كما تستعرض هالة زايد، تفاصيل عملية الإنشاءات ورفع كفاة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة في بورسعيد، فضلًا عن مدى استعدادات المستشفيات الخاصة للدخول في المنظومة.أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جاهزية محافظة بورسعيد لاستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى 30 يونيو المقبل.

كانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جاهزية محافظة بورسعيد لاستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى 30 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال تفقدها نهاية فبراير الماضي، عددًا من المنشآت الطبية، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم "الصحة والسكان"، أن الوزيرة تفقدت مستشفى الزهور، ووجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير فى الواعيد المحددة، مؤكد على توحيد وجهات المستشفى مثل باقى مستشفيات المنظومة الجديدة.

وأضاف أن الوزيرة، تفقدت مستشفى المبرة، حيث أشادت بمعدل تنفيذ ورفع كفاءة المستشفى، كما وجهت خلال زيارتها للمستشفى الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، بنقل إحدى المرضى المحتجزين بالمستشفى بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى المقطم للتأمين الصحي بالقاهرة لإجراء عملية قسطرة قلبية له، مؤكدة أنه بتطبيق القانون الجديد لن نحتاج إلى نقل أى مريض خارج المحافظة لتلقى الخدمة الطبية.

وقال: إن الوزيرة حرصت على الإستماع إلى شكاوى المواطنين، حيث أكدت على أن كافة السلبيات التى نشهدها فى المنظومة الحالية ستنتهى بتطبيق القانون الجديد، وسيشعر المواطن بتغير ملحوظ بما يليق بكرامة المواطن المصرى.

وأضاف أن وزيرة الصحة تفقدت أعمال الإنشاءات بمستشفى بورسعيد العام بالمبنى الجديد والذى يتكون من أرضى و3 ادوار بسعة 224 سرير، وأشادت بمعدل التنفيذ، ووجهت الشكر لكافة الشركات المنفذة لما تم الوصول إليه من معدلات التنفيذ.

وأوضح أن وزيرة الصحة كشفت عن استلام 35 وحدة صحة اسرة بنهاية شهر يونيو القادم، بدلا من 23 وحدة كان مقرر استلامها بذات الفترة، وأكدت أن العمل جار فى جميع المنشآت الطبية على قدم وساق للوصول إلى معدلات التجهيز المطلوبة وفقا للمواعيد المحددة.