أخبار مصر | "بيزنس توداي" تكرم غادة والي كأكثر الوزراء تأثيراً لعام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيزنس توداي" تكرم غادة والي كأكثر الوزراء تأثيراً لعام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت مؤسسة بيزنس توداي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي كأكثر الوزراء تأثيراً لعام ٢٠١٨ في احتفالية بيزنس توداى "bt100" التي أقيمت تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء امس .

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء كالمالية والسياحة والهجرة والتموين والتربية والتعليم والشباب والرياضة والاستثمار والبيئة، كما شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من رجال الأعمال وقيادات الشركات والبنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية.

Advertisements

وتبدأ وزارة التضامن الإجتماعى، اليوم الثلاثاء، الخامس من مارس الجارى فى صرف معاشات مارس المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد لعدد 3.5 مليون قائم بالصرف، وذلك بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه على أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 مارس الجارى.

هذا وتتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس في يومها الرابع على التوالي، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من مارس مليون و233 الف عملية صرف بإجمالي مليار و529 مليون جنيه.

حيث سجلت ماكينات الصرافات الالية 816 الف حالة بقيمة 882 مليون جنيه وتم تسجيل 22 الف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 25 مليون جنيه، بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 395 الف حالة صرف قامت بصرف 622 مليون جنيه، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.