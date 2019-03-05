أخبار مصر | "التضامن" تزف بشرى لأصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تزف بشرى لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، الخامس من مارس الجاري، صرف معاشات مارس المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد لعدد 3.5 ملايين قائم بالصرف، وذلك بقيمة إجمالية 5.7 مليارات جنيه على أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليارات جنيه إعتباراً من يوم 10 مارس الجارى.

وتتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس في يومها الرابع على التوالي، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من مارس مليون و233 ألف عملية صرف بإجمالي مليار و529 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 816 ألف حالة بقيمة 882 مليون جنيه وتم تسجيل 22 ألف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 25 مليون جنيه، بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 395 ألف حالة صرف قامت بصرف 622 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.