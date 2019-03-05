أخبار مصر | اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء يتصدر عناوين الصحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء يتصدر عناوين الصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء علي إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.



ونسبت الصحف للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم الدولة بتنفيذها، وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، في ظل التوجه نحو ضم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك علي موازنة الدولة.



وفي متابعتها لتطورات حادث "قطار محطة مصر"، أوضحت الصحف نقلًا عن إعلان النائب العام بشأن الحادث أن الحريق الذي نشب بمحطة سكك حديد مصر بالقاهرة، صباح الأربعاء الماضي، نتج عن اصطدام جرار قطار دون سائق، بمصادات حديدية بالرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة نحو ٢٢ شخصا، وإصابة 40 آخرين، ممن تصادف وجودهم على الرصيف.



وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت صحف اليوم ما صدر عن البنك المركزي أمس، بأن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير، ليزيد مقارنة مع الشهر السابق.



وفي السياق ذاته، تداولت الصحف بشكل موسع، قرار البنك المركزي أمس الاثنين، بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية.



ونوهت الصحف إلى مناقشة المجموعة الوزارية الاقتصادية، قواعد بيع الأراضي المخصصة لمنع أساليب السمسرة والتربُّح.



وأضافت أن القواعد نصت، بحسب بيان من مجلس الوزراء، على منع أي تصرفات قانونية تؤدي إلى إعادة بيع الأرض الصناعية قبل التصنيع الفعلي، وحظر بيع الأراضي الصناعية.



وأشارت إلى تصريح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة، جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة الثانية للقادة المصريين “فينجر برينت” والتي بدأت أمس الاثنين.

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وأفادت الصحف بأن السفير سامح شكري، وزير الخارجية يلتقي، اليوم الثلاثاء، مع أحمد عيسى عوض، وزير خارجية الصومال، حيث أنه يعقد اليوم أيضًا، الاجتماع الوزاري الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا، وذلك بقصر التحرير، ويعقبه مؤتمر صحفي.



وفي ملف التعليم، ركزت الصحف على إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن موعد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي سيكون يوم 24 مارس الجاري، موضحًا أنه فى نهاية الأسبوع الجاري ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان رسميًا عن جدول الامتحان التجريبي.



وفي سياق آخر، نسبت الصحف للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إعلانها الانتهاء من مسح مليون و614 ألف مواطن بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة.



كما أبرزت الصحيفة تراجع أسعار الذهب أمس 6 جنيهات عن تعاملات أمس الأول مشيرة إلى أن هذا الانخفاض هو الأعلى فى خمسة أسابيع، فيما أرجع مراقبون هذا الانخفاض إلى شهية المستثمرين للمخاطرة في المعدن الأصفر.



وسجل عيار 18 540 جنيها وعيار 21 630 جنيها وعيار 24 720 جنيها وسجل الجنيه الذهب 5040 جنيها.



فيما أن الجولة التفقدية التي قام بها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها داخل الكليات والمعاهد العسكرية، وأشارت إلي أنه أكد أن مصر ستظل وطنًا آمنًا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك، وتشديده على أهمية الوعي بالمحاولات الخبيثة والعمليات الممنهجة، التي تسعى إلى النيل من الروح المعنوية والتشكيك في الإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات.



كما أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفة، مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة.



وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية، لتحقيق الأهداف المخططة والتي من شأنها تنمية المهارات التكتيكية والقيادية للضباط المرشحين لتولي الوظائف المختلفة، وأثنى علي الجهد المتميز للدارسين وحرصهم على الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية والعسكرية، بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية التي سيكلفون بها خلال شغلهم الوظائف المختلفة ضمن صفوف القوات المسلحة.

