أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع ميكنة العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع ميكنة العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن ميكنة العاصمة الإدارية الجديدة، صمن خطة ميكنة المؤسسات والمدن الجديدة.

كما يعقد "مدبولي" اجتماعا بشأن تقنين أوضاع الكنائس ومناقشة تقنين عدد من الكنائس والمباني بالمحافظات.

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ويترأس أيضًا اجتماعا لمتابعة منظومة التأمين الصحي وآخر التطورات في هذا الملف.

كما يلتقي رئيس الوزراء، مجموعة من الشركات الاجنبية لبحث سبل التعاون في مجال الاستثمار في مصر.