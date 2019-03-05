أخبار مصر | وفد حقوقى مصرى يشارك فى أعمال الدورة ٤٠ للمجلس الدولى لحقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد حقوقى مصرى يشارك فى أعمال الدورة ٤٠ للمجلس الدولى لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك وفد حقوقى مصرى مكون من منظمتى ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية فى اجتماعات الدورة ٤٠ لأعمال مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، حيث يعقد غدًا الأربعاء، أولى ندواته على هامش الدورة عن الإرهاب وحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة.

وقال سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك أهمية بالغة لمشاركة منظمات حقوق الإنسان المصرية فى أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان، موضحا أن قضية الإرهاب وحقوق الإنسان من أكثر القضايا الملحة على أجندة حركة حقوق الإنسان المصرية بعدما ثبت بالدليل القاطع أن هناك تسيس لملف حقوق الإنسان لصالح جماعات إرهابية تمارس العنف والقتل ضد المدنيين فى الشرق الأوسط، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التى تحاول خداع الرأى العالم العالمى باستخدام مصطلحات حقوقية لتشويه الأوضاع فى مصر.

وأكد أن مهمة الوفد الحقوقى المصرى فى أعمال الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان هو توضيح الحقائق حول الأوضاع فى مصر للرأى العام الدولى من خلال الندوات واللقاءات الخاصة مع المعنيين بملف حقوق الإنسان سواء على مستوى ممثلى البعثات الدبلوماسية أو نشطاء حقوق الإنسان الأوروبيين.

ومن جانبها أكدت عايدة نور الدين رئيسة مؤسسة المرأة والتنمية، أنها تتعاون مع الملتقي في إطار شراكة استراتيحية بين المؤسستين لتعظيم مشاركة المنظمات المصرية فى فاعليات الأمم المتحدة ومؤسساتها بما يخدم المصلحة المباشرة للمواطن المصرى.