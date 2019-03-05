مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 15 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 15 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 45 كرسي، 3 ثلاجات، 10 ترابيزة، 2 برويطة، 4 أسطوانة غاز، 3 شمسية، 4 استاند،5ميزان، 5 تروللى، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 4 بائع متجول، 7 حكم جزئى، 3 خيال، 8 غرامات، مستانف، 15 اشتباه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مصرع تاجر مخدرات شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بـ"السحر والجمال"

لقي تاجر مخدرات شديد الخطورة بمنطقة السحر والجمال مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة عندما أقدمت على ضبطه حيث بادرها بإطلاق النيران.

وأكدت "الداخلية"، أنه استكمالا لجهود الأجهزة الأمنية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة واستمرارا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي فقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية ويدعى "ياسر.خ.س"، وشهرته "وليد"، سن 32، عاطل، مقيم المفارق الجفجافة بشمال سيناء والسابق اتهامه في القضية رقم 102/2007 جنح قسم الحسنة "سرقة متنوعة"، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وبخاصةً مخدر "الهيروين"، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع بااإتجار في المواد المخدرة ، وحيازته لأسلحة وذخائر لاستخدامها في مقاومة القوات حال استهدافه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وحال شعوره باقتراب القوات لضبطه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وتبين مصرعه وبحوزته الآتي:

- 1,500 كجم لمخدر الهيروين.

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- بندقية آلية و2 خزينة آلية، و30 طلقة من ذات العيار.

- طبنجة حلوان، و5 طلقات من ذات العيار.

- سيارة ربع نقل "ماركة نيسان - نقل الإسماعيلية".

- دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

- مبلغ 33200 جنيه.

وكما أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط عنصرين آخرين شديدي الخطورة بمدينة العاشر من رمضان لاتجارهم في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بلغت 700 جرام وسلاح أبيض ومبالغ ماليةمن حصيلة البيع.